Российский футболист сравнил зарплаты в РПЛ и чемпионате Дании
В минувшем сезоне Герман Онугха стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании.
В минувшем сезоне Герман Онугха стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании.
Российский нападающий датского «Вайле» Герман Онугха отметил, что клубы чемпионата Дании не могут финансово заинтересовать футболистов из РПЛ.
«В России зарплаты, конечно, выше. Потому и мало кто уезжает. Лидеры датского чемпионата могут поспорить по деньгам с “Зенитом”, “Спартаком”, “Краснодаром”, “Динамо”. В остальных клубах денег меньше и примерно в тех же пропорциях: большой блок середняков и аутсайдеры. Вот и получаются три зарплатные вилки», — цитирует Германа «Чемпионат».
28-летний Онугха — воспитанник пензенского футбола. В России он выступал за пензенский «Зенит», астраханский «Волгарь», «Краснодар», «Тамбов», «Крылья Советов» и «Рубин». За «Вайле» Герман играет с 2021 года. В минувшем сезоне форвард забил 15 мячей и сделал две голевые передачи в 31 матче чемпионата Дании.