Российский футболист сравнил зарплаты в РПЛ и чемпионате Дании

«В России зарплаты, конечно, выше. Потому и мало кто уезжает. Лидеры датского чемпионата могут поспорить по деньгам с “Зенитом”, “Спартаком”, “Краснодаром”, “Динамо”. В остальных клубах денег меньше и примерно в тех же пропорциях: большой блок середняков и аутсайдеры. Вот и получаются три зарплатные вилки», — цитирует Германа «Чемпионат».