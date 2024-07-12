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11:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский футболист сравнил зарплаты в РПЛ и чемпионате Дании

В минувшем сезоне Герман Онугха стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании.

Источник: VEJLE-BOLDKLUB.DK

Российский нападающий датского «Вайле» Герман Онугха отметил, что клубы чемпионата Дании не могут финансово заинтересовать футболистов из РПЛ.

«В России зарплаты, конечно, выше. Потому и мало кто уезжает. Лидеры датского чемпионата могут поспорить по деньгам с “Зенитом”, “Спартаком”, “Краснодаром”, “Динамо”. В остальных клубах денег меньше и примерно в тех же пропорциях: большой блок середняков и аутсайдеры. Вот и получаются три зарплатные вилки», — цитирует Германа «Чемпионат».

28-летний Онугха — воспитанник пензенского футбола. В России он выступал за пензенский «Зенит», астраханский «Волгарь», «Краснодар», «Тамбов», «Крылья Советов» и «Рубин». За «Вайле» Герман играет с 2021 года. В минувшем сезоне форвард забил 15 мячей и сделал две голевые передачи в 31 матче чемпионата Дании.

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