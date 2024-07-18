14-летний Каван Салливан стал самым молодым игроком в истории МЛС
Полузащитник «Филадельфии Юнион» Каван Салливан дебютировал за команду в матче 24-го тура МЛС против «Нью-Ингленд Революшн» (5:1).
Полузащитник «Филадельфии Юнион» Каван Салливан дебютировал за команду в матче 24-го тура МЛС против «Нью-Ингленд Революшн» (5:1).
Юный футболист вышел на поле на 85-й минуте. В возрасте 14 лет и 293 дней он стал самым молодым игроком в истории МЛС, побив на 13 дней рекорд Фредди Аду, установленный в 2004 году.
Каван Салливан происходит из футбольной семьи. Его старший брат Куинн провел более 100 матчей за «Филадельфию» и имеет в активе 19 игр за молодежную сборную США. Его двоюродный брат Крис Олбрайт в прошлом был видным игроком в МЛС и выступал за сборную США, а ныне занимает пост генерального директора «Цинциннати».
В этом сезоне Салливан выступает преимущественно за дубль «Филадельфии». На его счету 10 матчей, в которых он забил два мяча и сделал одну результативную передачу.
В апреле стало известно, что «Манчестер Сити» выиграл борьбу за приобретение 14-летнего американца у других европейских топ-клубов. Салливан сможет присоединиться к «горожанам» не раньше 2028 года, когда ему исполнится 18 лет. В будущем он также может быть заигран за сборную Германии, так как благодаря происхождению матери имеет немецкое гражданство.