14-летний Каван Салливан стал самым молодым игроком в истории МЛС

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Юный футболист вышел на поле на 85-й минуте. В возрасте 14 лет и 293 дней он стал самым молодым игроком в истории МЛС, побив на 13 дней рекорд Фредди Аду, установленный в 2004 году.

Каван Салливан происходит из футбольной семьи. Его старший брат Куинн провел более 100 матчей за «Филадельфию» и имеет в активе 19 игр за молодежную сборную США. Его двоюродный брат Крис Олбрайт в прошлом был видным игроком в МЛС и выступал за сборную США, а ныне занимает пост генерального директора «Цинциннати».

В этом сезоне Салливан выступает преимущественно за дубль «Филадельфии». На его счету 10 матчей, в которых он забил два мяча и сделал одну результативную передачу.