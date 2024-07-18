Итальянский клуб представил форму, вдохновленную мифами об Одиссее

Согласно греческим мифам, Одиссей во время своих странствий оказался на острове, где жила Кирка. Несколько спутников Одисеея были превращены ею в свиней. Одиссей добился их прощения, согласившись пожить в компании Кирки. Она стала матерью его детей, в то время как Одиссей отправился в дальнейшее плавание. Согласно мифологии, Кирка жила на острове в Тирренском море.