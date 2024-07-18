Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:30
Лапи
Висла Кр
Футбол. Еврокубки
18:00
Тобол Кс
Ружомберок
Футбол. Еврокубки
18:00
Урарту
Калев Т
Футбол. Еврокубки
18:00
КуПС
ЮНА Штрассен
Футбол. Еврокубки
19:00
Пафос
Эльфсборг
Футбол. Еврокубки
19:00
Зиря
Шериф
Футбол. Еврокубки
19:00
Интер Э
Вележ
Футбол. Еврокубки
19:00
Милсами
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Еврокубки
19:00
Левадия
Шяуляй
Футбол. Еврокубки
19:00
Влазния
Валюр
Футбол. Еврокубки
19:00
Сент-Джозефс
Шелбурн
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис В
ВПС
Футбол. Еврокубки
19:30
Пайде
Бала Таун
Футбол. Еврокубки
20:00
Дюделанж
Атлетик Э
Футбол. Еврокубки
20:00
Марсакслокк
Партизани
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Тб
Морнар
Футбол. Еврокубки
20:30
Ислочь
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
20:30
Конна'с Куэй
Браво
Футбол. Еврокубки
21:00
Корвинул
Пакш
Футбол. Еврокубки
21:00
Тирана
Торпедо Кт
Футбол. Еврокубки
21:00
Викингур Л
Лиепая
Футбол. Еврокубки
21:00
Шкендия
Ноа
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Ботев Пл
Футбол. Еврокубки
21:45
Тре Пенне
Флориана
Футбол. Еврокубки
21:45
Дерри Сити
Мэгпайс
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
Стьярнан
Футбол. Еврокубки
22:00
Будучност
Малишево
Футбол. Еврокубки
22:00
Сараево
Актобе
Футбол. Еврокубки
22:15
Брейдаблик
Тиквеш
Все события
13:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Итальянский клуб представил форму, вдохновленную мифами об Одиссее

Выступающая в серии C «Латина» представила необычную форму на новый сезон.

Источник: ФК "Латина"

«Латина» будет выступать в красочном комплекте, вдохновленным «Одиссеей» и историей богини Кирки (Цирцеи) и героя Одиссея.

Источник: ФК "Латина"

Согласно греческим мифам, Одиссей во время своих странствий оказался на острове, где жила Кирка. Несколько спутников Одисеея были превращены ею в свиней. Одиссей добился их прощения, согласившись пожить в компании Кирки. Она стала матерью его детей, в то время как Одиссей отправился в дальнейшее плавание. Согласно мифологии, Кирка жила на острове в Тирренском море.

Источник: ФК "Латина"

Кирка стала символом соблазнения и женской силы, она часто ассоциировалась с образом опасной и роковой женщины.

Источник: ФК "Латина"

В сезоне-2023/24 «Латина» заняла 10-е место в Серии С.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь