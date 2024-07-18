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16:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Радимов ушел с поста главного тренера медиакоманды «Чисто Питер»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов покинул пост главного тренера медиакоманды «Чисто Питер».

Источник: РИА "Новости"

В прощальном ролике Радимов дает понять, что теперь он будет играть за команду.

Вместо Радимова команду возглавил Денис Бушуев, сообщает пресс-служба команды на странице в VK. До 17 лет Бушуев играл в СДЮСШОР «Зенита» вместе с Александром Кержаковым. Позднее Бушуев уехал в Германию и завершил карьеру футболиста в 23 года. После завершения игровой карьеры он стал тренером в структуре клуба «Мюнхен-1860». А когда вернулся в Россию тренировал «Ленинградец» и «Велес». Его последним местом работы был «Турон» из Узбекистана.

В конце июня прошлого года «Зенит» объявил о создании медиакоманды «Чисто Питер». Радимовв тренировал команду с момента основания. В ее составе играют Анатолий Тимощук и Павел Погребняк.

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