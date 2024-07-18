Радимов ушел с поста главного тренера медиакоманды «Чисто Питер»

Вместо Радимова команду возглавил Денис Бушуев, сообщает пресс-служба команды на странице в VK. До 17 лет Бушуев играл в СДЮСШОР «Зенита» вместе с Александром Кержаковым. Позднее Бушуев уехал в Германию и завершил карьеру футболиста в 23 года. После завершения игровой карьеры он стал тренером в структуре клуба «Мюнхен-1860». А когда вернулся в Россию тренировал «Ленинградец» и «Велес». Его последним местом работы был «Турон» из Узбекистана.