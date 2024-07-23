Аршавин предложил провести матч легенд сборных России и Грузии

«Вслед за Белоруссией РФС надо проводить матчи легенд с Грузией, Казахстаном, Узбекистаном. Сейчас это актуально, такие встречи объединяют народы, сохраняют нашу общую историю. Можно бесконечно проводить саммиты и конференции, но по-настоящему людей сближает футбол. В том же Тбилиси на ретро-матч сборных может собраться полный стадион. Там всегда был хороший уровень футболистов. Если на поле выйдут [Шота] Арвеладзе, [Малхаз] Асатиани, [Георгий] Деметрадзе, [Михаил] Ашветия, [Леван] Кобиашвили, [Георгий] Кинкладзе — это станет очень яркой вывеской для Лиги легенд», — приводит слова Аршавина ТАСС.

Ранее 7 июля в Минске состоялся первый международный матч Лиги легенд. В нем приняли участие национальные команды России и Беларуси. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти точнее оказались российские футболисты (5:4). 43-летний Аршавин принял участие в игре. Он был организован РФС и Белорусской федерацией футбола.

После матча заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова сообщила ТАСС, что российские футболисты могут сыграть против команд других стран в матчах Лиги легенд.