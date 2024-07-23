Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Буде-Глимт
РФШ
Футбол. Еврокубки
18:30
Паневежис
Ягеллония
Футбол. Еврокубки
19:00
Линколн
Карабах
Футбол. Еврокубки
19:00
Балкани
Хамрун Спартанс
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ
Петрокуб
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
20:00
Дифферданж
Ордабасы
Футбол. Еврокубки
20:30
Стяуа
Маккаби
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
ТНС
Футбол. Еврокубки
21:00
УЭ Санта-Колома
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо К
Партизан
Футбол. Еврокубки
21:30
Лугано
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Спарта П
Футбол. Еврокубки
22:00
Виртус
Флора
Все события
12:41 (мск), источник: Спорт Mail

Аршавин предложил провести матч легенд сборных России и Грузии

Экс-игрок «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин предложил РФС организовать матч Лиги легенд между сборными России и Грузии.

Источник: РИА "Новости"

«Вслед за Белоруссией РФС надо проводить матчи легенд с Грузией, Казахстаном, Узбекистаном. Сейчас это актуально, такие встречи объединяют народы, сохраняют нашу общую историю. Можно бесконечно проводить саммиты и конференции, но по-настоящему людей сближает футбол. В том же Тбилиси на ретро-матч сборных может собраться полный стадион. Там всегда был хороший уровень футболистов. Если на поле выйдут [Шота] Арвеладзе, [Малхаз] Асатиани, [Георгий] Деметрадзе, [Михаил] Ашветия, [Леван] Кобиашвили, [Георгий] Кинкладзе — это станет очень яркой вывеской для Лиги легенд», — приводит слова Аршавина ТАСС.

Ранее 7 июля в Минске состоялся первый международный матч Лиги легенд. В нем приняли участие национальные команды России и Беларуси. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти точнее оказались российские футболисты (5:4). 43-летний Аршавин принял участие в игре. Он был организован РФС и Белорусской федерацией футбола.

После матча заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова сообщила ТАСС, что российские футболисты могут сыграть против команд других стран в матчах Лиги легенд.

«Мне кажется, что получился отличный футбольный праздник для России и Белоруссии. Мне показалось, что местные болельщики остались очень довольны и будут ждать других подобных матчей. Возможна ли игра Лиги легенд со сборной какой-либо еще страны? Я думаю, что да. Мы видим хорошую реакцию на такие праздники, поэтому, думаю, в будущем можем прорабатывать проведение встреч с легендами других стран», — сказала Сурикова.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь