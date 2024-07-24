Клубу из Кувейта подсунули на товарищеский матч команду со двора

Четырехкратный чемпион Кувейта отправился на предсезонные сборы в Александрию. Спустя некоторое время в соцсетях клуба появилось сообщение, что «Казма’в первом контрольном матче разгромила “Телефонат Бани Суэф” (7:1) из третьего египетского дивизиона. Представители “Телефоната” ответили, что клуб ни с кем не играл и еще даже не вышел из отпуска.

Оказалось, что матч организовал предприимчивый местный житель. При звонке в египетский клуб организаторы ошиблись номером и связались с мужчиной, который дал согласие на проведение товарищеского матча. Он собрал команду из 11 человек, купил форму и выставил их на матч против «Казмы», получив от кувейтского клуба деньги за организацию встречи.

После инцидента Федерация футбола Египта предложила всем клубам, которые хотят организовать товарищеские матчи на территории страны, обращаться непосредственно в саму федерацию, чтобы избежать случаев мошенничества.