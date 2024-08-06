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16:06 (мск), источник: Спорт Mail

Климатические активисты атаковали виллу Месси на Ибице: видео

Климатические активисты из организации Futuro Vegetal пробрались на виллу нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси. Об этом сообщает El Mundo.

Инцидент произошел минувшей ночью на острове Ибица (Испания). Активисты облили фасад виллы красной и черной краской, а затем сфотографировались с плакатом «Помогите планете — ешьте богатых, упраздните полицию».

«Самый богатый 1% населения мира произвел в 2019 году столько же выбросов углекислого газа, сколько и самые бедные две трети человечества, несмотря на то, что именно наиболее уязвимые сообщества страдают от наихудших последствий кризиса», — сказано в заявлении Futuro Vegetal.

Активисты утверждают, что вилла Месси была построена незаконно. Аргентинец приобрел ее в 2022 году за 11 млн евро. На тот момент у виллы не было сертификата об окончании работ. Бывший владелец виллы подозревался в проведении несогласованных работ по изменению рельефа местности.

На данный момент представители Месси никак не прокомментировали ситуацию.

Ибица является одним из любимых мест отдыха Месси и его семьи. В начале июля 37-летний аргентинец был замечен со своим одноклубником Луисом Суаресом в одном из местных ночных клубов.

В ближайшие дни Месси должен вернуться в расположение «Интер Майами» из отпуска, который он получил после победы сборной Аргентины в Кубке Америки. В субботу, 10 августа, «цаплям» предстоит сыграть с «Торонто» в 1/16 финала Кубка лиг.

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