Климатические активисты атаковали виллу Месси на Ибице: видео

Инцидент произошел минувшей ночью на острове Ибица (Испания). Активисты облили фасад виллы красной и черной краской, а затем сфотографировались с плакатом «Помогите планете — ешьте богатых, упраздните полицию».

«Самый богатый 1% населения мира произвел в 2019 году столько же выбросов углекислого газа, сколько и самые бедные две трети человечества, несмотря на то, что именно наиболее уязвимые сообщества страдают от наихудших последствий кризиса», — сказано в заявлении Futuro Vegetal.

Активисты утверждают, что вилла Месси была построена незаконно. Аргентинец приобрел ее в 2022 году за 11 млн евро. На тот момент у виллы не было сертификата об окончании работ. Бывший владелец виллы подозревался в проведении несогласованных работ по изменению рельефа местности.

На данный момент представители Месси никак не прокомментировали ситуацию.

Ибица является одним из любимых мест отдыха Месси и его семьи. В начале июля 37-летний аргентинец был замечен со своим одноклубником Луисом Суаресом в одном из местных ночных клубов.