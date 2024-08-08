Путин наградил Газзаева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Газзаев четыре раза становился чемпионом России — три раз с московским ЦСКА и один раз с владикавказской «Аланией», а также выиграл с армейцами четыре Кубка России. Газзаев остается единственным российским тренером, кому удалось стать обладателем еврокубка. В сезоне-2004/05 вместе с ЦСКА он завоевал первый в истории российского футбола Кубок УЕФА.