Путин наградил Газзаева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил бывшего тренера ЦСКА и сборной России Валерия Газзаев орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил бывшего тренера ЦСКА и сборной России Валерия Газзаев орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«За большой вклад в развитие и популяризацию отечественного спорта наградить “За заслуги перед Отечеством” III степени Газзаева Валерия Георгиевича», — сказано в тексте указа.
Накануне заслуженному тренеру России исполнилось 70 лет.
Газзаев четыре раза становился чемпионом России — три раз с московским ЦСКА и один раз с владикавказской «Аланией», а также выиграл с армейцами четыре Кубка России. Газзаев остается единственным российским тренером, кому удалось стать обладателем еврокубка. В сезоне-2004/05 вместе с ЦСКА он завоевал первый в истории российского футбола Кубок УЕФА.
В 2008 году Газзаев покинул ЦСКА, а спустя пять лет завершил тренерскую карьеру в родной «Алании». В 2016 году Газзаев стал депутатом Государственной думы.