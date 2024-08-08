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14:15 (мск), источник: Спорт Mail

Путин наградил Газзаева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил бывшего тренера ЦСКА и сборной России Валерия Газзаев орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За большой вклад в развитие и популяризацию отечественного спорта наградить “За заслуги перед Отечеством” III степени Газзаева Валерия Георгиевича», — сказано в тексте указа.

Накануне заслуженному тренеру России исполнилось 70 лет.

Газзаев четыре раза становился чемпионом России — три раз с московским ЦСКА и один раз с владикавказской «Аланией», а также выиграл с армейцами четыре Кубка России. Газзаев остается единственным российским тренером, кому удалось стать обладателем еврокубка. В сезоне-2004/05 вместе с ЦСКА он завоевал первый в истории российского футбола Кубок УЕФА.

В 2008 году Газзаев покинул ЦСКА, а спустя пять лет завершил тренерскую карьеру в родной «Алании». В 2016 году Газзаев стал депутатом Государственной думы.

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