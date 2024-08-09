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10:07 (мск), источник: Спорт Mail

Жорди Альба установил рекорд по ассистам в Кубке лиг

Защитник «Интер Майами» Жорди Альба установил рекорд по ассистам в матче 1/16 финала Кубка лиг.

Источник: Reuters

«Интер Майами» в матче 1/16 финала Кубка лиг встречался с «Торонто». Матч завершился со счетом 4:3 в пользу клуба из Флориды. В составе победителей дубль оформил Матиас Рохас. Еще по голу забили Диего Гомес и Луиса Суарес. В активе Жорди Альбы четыре голевые передачи.

35-летний Альба установи рекорд турнира и личный рекорд по количеству голевых передач в одном матче.

Отметим, что «Интер Майами» играл в меньшинстве с 28-й минуты матча после удаления Давида Мартинеса.

«Интер Майами» продолжает защиту титула. В следующем матче «цапли» встретятся с победителем пары «Спортинг Канзас-Сити» — «Коламбус Крю».

В прошлом году «Интер Майами» в серии пенальти обыграл «Нэшвилл» и впервые стал победителем турнира.

37-летний Лионель Месси не принимал участие в матче из-за травмы, полученной в финале Кубка Америки.


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