Жорди Альба установил рекорд по ассистам в Кубке лиг

«Интер Майами» в матче 1/16 финала Кубка лиг встречался с «Торонто». Матч завершился со счетом 4:3 в пользу клуба из Флориды. В составе победителей дубль оформил Матиас Рохас. Еще по голу забили Диего Гомес и Луиса Суарес. В активе Жорди Альбы четыре голевые передачи.

35-летний Альба установи рекорд турнира и личный рекорд по количеству голевых передач в одном матче.

Отметим, что «Интер Майами» играл в меньшинстве с 28-й минуты матча после удаления Давида Мартинеса.

«Интер Майами» продолжает защиту титула. В следующем матче «цапли» встретятся с победителем пары «Спортинг Канзас-Сити» — «Коламбус Крю».

В прошлом году «Интер Майами» в серии пенальти обыграл «Нэшвилл» и впервые стал победителем турнира.

37-летний Лионель Месси не принимал участие в матче из-за травмы, полученной в финале Кубка Америки.