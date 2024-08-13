В России продают Maybach экс-футболиста «Анжи» за 99 млн рублей
На сервисе по продаже автомобилей «Авто.ру» появился Maybach 57S. Продавец утверждает, что автомобиль принадлежал экс-форварду «Барселоны» и «Анжи» Самюэлю Это'О.
На сервисе по продаже автомобилей «Авто.ру» появился Maybach 57S. Продавец утверждает, что автомобиль принадлежал экс-форварду «Барселоны» и «Анжи» Самюэлю Это'О.
Отмечается, что таких автомобилей было собрано всего восемь штук. Цена на Maybach 57S Xenatec Coupe составляет 99 млн рублей.
Салон автомобиля отделан белой кожей с декоративными вставки из карбона. В Maybach 57S установлена премиальная аудиосистема. Также в нем есть два телефона, столики для пассажиров второго ряда, встроенный холодильник и дополнительные приборы на потолке.
Три года назад машину уже выставляли на продажу. Тогда продавец из Нидерландов оценил автомобиль в €795 тысяч.
Напомним, Самюэль Это'О выиграл Лигу чемпионов в составе испанской «Барселоны» и итальянского «Интера», а также стал чемпионом Испании и Италии. С 2011 по 2013 год нападающий выступал за махачкалинский «Анжи». Это'о является лучшим бомбардиром в истории сборной Камеруна (56 голов), в составе национальной команды он дважды выиграл Кубок африканских наций, завоевал золото Олимпийских игр 2000 года. Также форвард четыре раза был признан лучшим футболистом Африки. В сентябре 2019 года он объявил о завершении карьеры. В 2021 году был избран на пост президента Камерунской футбольной федерации.