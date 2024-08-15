КДК оштрафовал медиакоманду 2DROTS на 530 тыс. рублей

«Рассмотрели инцидент по материалам в СМИ. Футболист 2DROTS Владислав Ослоновский сказал в интервью после матча: “Строгино” — отбросы юношеского футбола. Очень оскорбительное выражение.



Ослоновский пришел на заседание с юристом, а Никита Панасюк, заявленный как администратор, являющийся одним из президентов клуба, не явился на заседание по неуважительной причине. Панасюк использовал ненормативную лексику, ненормативный жест в предматчевой речи перед командой.



Ослоновский согласился с оскорбительным характером речи, объяснил свои слова ответом на действия футболиста “Строгино”. Инциденты не были зафиксированы официальными лицами матча. По новой редакции регламента КДК имеет право наказывать за нарушения вне протокола.



Наказание: за оскорбительное поведение в отношении соперников для Ослоновского штраф 250 тысяч рублей. Панасюк за оскорбительное поведение в отношении соперников до матча оштрафован на 250 тысяч рублей и за неявку на заседание без уважительной причины еще на 30 тысяч рублей», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.