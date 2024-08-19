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Тарасов рассказал о самой нелепой покупке за 10 млн рублей

Экс-игрок «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов рассказал о самой нелепой покупке в своей жизни.

Источник: РИА "Новости"

— Самая дорогая твоя нелепая покупка?

— Это была машина кабриолет SL. Не помню, в каком году я ее взял. У меня была мечта купить кабриолет, и я понял, что это вообще ненужная вещь. Это были какие-то мечты. Я наверно проехал раза четыре с открытой крышей по Москве.

— А сколько она стоила тогда?

— На то время машина стоила около 10 млн рублей, — сказал Тарасов в новом выпуске proПУСК в VK Видео.

Тарасов выступал за московский «Локомотив» с 2010 по 2019 год. За «железнодорожников» футболист провел 184 матча, в которых забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

Сейчас 37-летний Дмитрий Тарасов является президентом медиафутбольного клуба «Родина Медиа». Тарасов создал команду вместе рэпером T-killah в 2022 году.