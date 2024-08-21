Эрикссон записал прощальное послание. У него последняя стадия рака

В январе этого года 76-летний специалист сообщил, что у него обнаружен рак в терминальной стадии. По прогнозам врачей, ему оставалось жить около года.
Накануне в Швеции вышел документальный фильм «Свен», посвященный жизненному пути Эрикссона. Он завершается трогательным обращением именитого шведского тренера.
«Моя жизнь была хорошей. Думаю, мы все боимся дня, когда умрем, но жизнь — это еще и смерть. Нужно научиться принимать её такой, какая она есть. Надеюсь, вы будете помнить меня как хорошего парня, пытавшегося сделать все, что он может. Не грустите, улыбнитесь. Спасибо за всё, тренеры, игроки, зрители, это было здорово. Берегите себя и свою жизнь. И живите ею. Пока», — сказал Эрикссон.
Документальный фильм будет доступен на платформе Amazon Prime в пятницу, 23 августа.
Свен-Йоран Эрикссон известен по работе со сборной Англии, которую он возглавлял с 2001 по 2006 год. Также он успел поработать в «Бенфике», «Роме», «Фиорентине», «Сампдории», «Лацио», «Манчестер Сити» и «Лестере».
Последние годы Эрикссон работал спортивным директором в «Карлстаде», выступающем в третьем шведском дивизионе. В феврале 2023 года он покинул этот пост по состоянию здоровья.
В январе этого года Эрикссон рассказал, что всегда мечтал тренировать «Ливерпуль». В марте он возглавил команду легенд «Ливерпуля» в матче против легенд «Аякса», который закончился победой «красных» со счетом 4:2.