Эрикссон записал прощальное послание. У него последняя стадия рака

«Моя жизнь была хорошей. Думаю, мы все боимся дня, когда умрем, но жизнь — это еще и смерть. Нужно научиться принимать её такой, какая она есть. Надеюсь, вы будете помнить меня как хорошего парня, пытавшегося сделать все, что он может. Не грустите, улыбнитесь. Спасибо за всё, тренеры, игроки, зрители, это было здорово. Берегите себя и свою жизнь. И живите ею. Пока», — сказал Эрикссон.