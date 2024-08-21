Умер чемпион Европы 1964 года по футболу Пакито

Пакито выступал за «Валенсию» с 1963 по 1972 год, проведя за клуб 212 матчей. В составе команды он становился победителем чемпионата Испании в 1971 году и обладателем национального Кубка в 1967 году. Также полузащитник играл за «Лангрео» и «Овьедо».