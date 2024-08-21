Умер чемпион Европы 1964 года по футболу Пакито

Как сообщает пресс-служба «Валенсии», скончался экс-игрок сборной Испании по футболу Пакито.
«Футбольный клуб “Валенсия” сожалеет о смерти Пакито — футболиста, капитана, тренера команд нашей клубной структуры, а также технического секретаря на разных этапах его карьеры», — говорится в заявлении клуба.
Пакито выступал за «Валенсию» с 1963 по 1972 год, проведя за клуб 212 матчей. В составе команды он становился победителем чемпионата Испании в 1971 году и обладателем национального Кубка в 1967 году. Также полузащитник играл за «Лангрео» и «Овьедо».
После окончания карьеры футболиста Пакито возглавлял ряд испанских команд, включая «Валенсию» с 1983 по 1984 год. Также Гарсия Гомес занимал пост главного тренера «Вальядолида», «Кадиса», «Эркулеса», «Райо Вальекано», «Осасуны», «Расинга», «Лас-Пальмаса» и «Вильярреала».
В составе сборной Испании Пакито провел 9 матчей, в которых не отличился результативными действиями. Вместе с национальной командой он стал чемпионом Европы 1964 года, в финале испанцы обыграли команду СССР (2:1). После этого матча Константин Бесков был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной СССР.