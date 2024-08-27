Бекхэм трогательно попрощался с ушедшим из жизни Эрикссоном

— Мы смеялись, плакали и знали, что прощаемся… Свен, спасибо тебе за то, что ты всегда был таким, каким ты был, страстным, заботливым, спокойным и настоящим джентльменом… Я буду вечно благодарен тебе за то, что ты сделал меня своим капитаном, но я навсегда сохраню эти последние воспоминания об этом дне с тобой и твоей семьей… Спасибо тебе, Свен, и твои последние слова, обращенные ко мне: «Все будет хорошо», — написал Бекхэм в соцсети.
Вчера, 26 августа, на 77-м году жизни умер бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон.
В январе Эрикссон сообщил, что у него обнаружен рак в терминальной стадии. По прогнозам врачей, ему оставалось меньше года.
Свен-Йоран Эрикссон известен по работе со сборной Англии, которую он возглавлял с 2001 года по 2006 год. Англичане под его руководством приняли участие в двух чемпионатах мира в 2002 году и 2006 году, а также на Евро-2004. Эрикссон успел поработать в португальской «Бенфике», итальянских «Роме», «Фиорентине», «Сампдории», и «Лацио», английских «Манчестер Сити» и «Лестере».