Бекхэм трогательно попрощался с ушедшим из жизни Эрикссоном

— Мы смеялись, плакали и знали, что прощаемся… Свен, спасибо тебе за то, что ты всегда был таким, каким ты был, страстным, заботливым, спокойным и настоящим джентльменом… Я буду вечно благодарен тебе за то, что ты сделал меня своим капитаном, но я навсегда сохраню эти последние воспоминания об этом дне с тобой и твоей семьей… Спасибо тебе, Свен, и твои последние слова, обращенные ко мне: «Все будет хорошо», — написал Бекхэм в соцсети.