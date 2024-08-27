Криштиану Роналду назвал последний клуб в своей карьере

«Не знаю, завершу ли я карьеру через два или три года, но, вероятно, я завершу карьеру здесь, в “Аль-Насре”. Я очень счастлив в этом клубе, я чувствую себя хорошо в этой стране. Я счастлив играть в Саудовской Аравии и хочу продолжать», — сказал Роналду.