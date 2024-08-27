Криштиану Роналду назвал последний клуб в своей карьере

«Не знаю, завершу ли я карьеру через два или три года, но, вероятно, я завершу карьеру здесь, в “Аль-Насре”. Я очень счастлив в этом клубе, я чувствую себя хорошо в этой стране. Я счастлив играть в Саудовской Аравии и хочу продолжать», — сказал Роналду.
Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года. 39-летний португалец провел за саудовский клуб 67 матчей, в которых забил 61 мяч и сделал 16 результативных передач. В прошлом году Роналду помог «Аль-Насру» стать победителем Арабской лиги чемпионов.
В этом сезоне Роналду провел три матча, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу. Действующий контракт португальца с клубом из Эр-Рияда рассчитан до лета 2025 года.
Отметим, что несколько лет назад Роналду заявлял, что хотел бы завершить карьеру в клубе, где ее начинал: «Я завершу в “Спортинге”. Хочу отдать должное этому клубу, даже если проведу всего один сезон. Они нашли и воспитали меня. Без “Спортинга” я бы, наверное, работал в McDonalds» (TCR).