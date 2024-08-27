Бразильский клуб устроил экскурсию по стадиону от лица собаки

«26 августа — Международный день собак. И мы не могли отпраздновать его без талисмана команды, который приносит радость и энергию фанатам “Куритибы”.



Мы находим время вспомнить о важности борьбы с насилием над животными и обеспечить безопасную, комфортую жизнь, полную уважения и любви для наших четвероногих друзей», — говорится в сообщении клуба в одной из соцсетей.