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Бразильский клуб устроил экскурсию по стадиону от лица собаки

Футбольный клуб «Куритиба» провел экскурсию по стадиону, прикрепив камеру на собаку.

«26 августа — Международный день собак. И мы не могли отпраздновать его без талисмана команды, который приносит радость и энергию фанатам “Куритибы”.

Мы находим время вспомнить о важности борьбы с насилием над животными и обеспечить безопасную, комфортую жизнь, полную уважения и любви для наших четвероногих друзей», — говорится в сообщении клуба в одной из соцсетей.

«Куритиба» выступает в бразильское Серии В. Клуб занимает 12-е место в турнирной таблице с 30 очками, отставая от лидирующего «Новоризонтино» на 10 баллов.