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Уругвайский футболист Хуан Искьердо умер в возрасте 27 лет

Защитник «Насьоналя» Хуан Искьердо скончался в больнице Сан-Паулу в возрасте 27 лет. Об этом сообщает пресс-служба уругвайского клуба.

Источник: БЕЛТА

В четверг, 22 августа, Искьердо вышел на замену в перерыве ответного матча ⅛ финала Кубка Либертадорес против «Сан‑Паулу» (0:2) и на 84-й минуте потерял сознание и рухнул на газон. Игрок был госпитализирован ведущую бразильскую клинику имени Альберта Эйнштейна. Медицинское обследование выявило у Искьердо прогрессирующее повреждение мозга и повышение внутричерепного давления.

В понедельник, 26 августа, Искьердо посетил бывший капитан сборной Уругвая Диего Лугано. Последние дни защитник провел в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«С глубочайшей болью и потрясением в наших сердцах Национальный футбольный клуб объявляет о смерти нашего любимого игрока Хуана Искьердо. Выражаем самые искренние соболезнования его семье, друзьям, коллегам и родственникам. Весь “Насьональ” оплакивает его невосполнимую утрату. Хуан, ты будешь с нами навсегда», — сказано в сообщении клуба.

Искьердо провел более 100 матчей в Высшей лиге чемпионата Уругвая и дважды становился чемпионом страны. У него осталась жена и двухлетняя дочь.