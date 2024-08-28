Уругвайский футболист Хуан Искьердо умер в возрасте 27 лет

«С глубочайшей болью и потрясением в наших сердцах Национальный футбольный клуб объявляет о смерти нашего любимого игрока Хуана Искьердо. Выражаем самые искренние соболезнования его семье, друзьям, коллегам и родственникам. Весь “Насьональ” оплакивает его невосполнимую утрату. Хуан, ты будешь с нами навсегда», — сказано в сообщении клуба.