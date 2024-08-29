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Криштиану Роналду назвал главную цель в своей карьере

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что хочет достичь отметки в 1000 забитых мячей за карьеру. Об этом он рассказал в первом большом видео на своем YouTube-канале.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

39-летний португалец пообщался со своим бывшим одноклубником по «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинандом, где обозначил цели на финальный отрезок своей карьеры. Видео менее чем за сутки набрало более восьми миллионов просмотров.

«Я уже лучший бомбардир в истории футбола. Но я собираюсь поднять планку ещё выше. Скоро у меня будет 900 голов, а после этого поставлю цель достичь 1000 голов. Я хочу это сделать. Может, к тому моменту мне будет 41 год, я не знаю. Для меня это важная веха: достичь 1000 голов. И я хотел бы, чтобы было видео со всеми моими 1000 голами, чтобы я мог доказать, что я столько забил», — сказал Роналду.

На данный момент на счету Роналду 899 забитых мячей в 1235 матчах на профессиональном уровне.

Также Криштиану рассказал, когда планирует закончить свою карьеру.

Я не знаю, когда завершу карьеру. Конечно, я ближе к концу, чем к началу. Но я усвоил, что нужно наслаждаться моментом. Я знаю, что все еще хорошо смотрюсь. Я все еще могу обвести, пробить, забить, подпрыгнуть. В тот день, когда я начну чувствовать, что ничего не могу дать, я соберу вещи и уйду. Но до этого еще далеко, — отметил португалец.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года. 39-летний португалец провел за саудовский клуб 67 матчей, в которых забил 61 мяч и сделал 16 результативных передач. В прошлом году Роналду помог «Аль-Насру» стать победителем Арабской лиги чемпионов.

В этом сезоне Роналду провел три матча, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу. Действующий контракт португальца с клубом из Эр-Рияда рассчитан до лета 2025 года.