Слуцкий: китайские защитники «Шеньхуа» сильнее любых российских

«Китайские футболисты — очень относительная история. Мое мнение и мнение Василия Березуцкого: два центральных защитника “Шанхай Шеньхуа” сильнее, чем любой российский защитник. Но в других амплуа есть российские футболисты выше уровнем. Если встретятся сборные России и Китая, то Россия, наверное, сильнее. Но разница не будет слишком большой. Думаю, визуально заметить ее не получится. Например, Китай играл с Южной Кореей на равных.
Что касается интенсивности в китайском чемпионате, то приведу пример: РПЛ публикует фамилии пяти игроков, которые больше всех пробежали за тур — в “Шанхай Шеньхуа” есть футболисты, которые были бы в этой пятерке. Так что уровень плюс-минус одинаковый», — сказал Слуцкий.
Леонид Слуцкий официально возглавил «Шанхай Шэньхуа» 1 января. Под руководством 53-летнего российского специалиста клуб идет на втором месте в китайской Суперлиге, отставая от «Шанхай Порт» на два очка. «Шэньхуа» имеет самую крепкую оборону в лиге — за 24 матча они пропустили всего 12 мячей.
В тренерский штаб Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа» входят Олег Яровинский и бывший защитник сборной России Василий Березуцкий.
Основными центральными защитниками в «Шэньхуа» являются 23-летний Цзян Шэнлун и 24-летний Чжу Чэньцзе. На их счету суммарно 40 проведенных матчей за сборную Китая.