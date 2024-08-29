Слуцкий: китайские защитники «Шеньхуа» сильнее любых российских

«Китайские футболисты — очень относительная история. Мое мнение и мнение Василия Березуцкого: два центральных защитника “Шанхай Шеньхуа” сильнее, чем любой российский защитник. Но в других амплуа есть российские футболисты выше уровнем. Если встретятся сборные России и Китая, то Россия, наверное, сильнее. Но разница не будет слишком большой. Думаю, визуально заметить ее не получится. Например, Китай играл с Южной Кореей на равных.



Что касается интенсивности в китайском чемпионате, то приведу пример: РПЛ публикует фамилии пяти игроков, которые больше всех пробежали за тур — в “Шанхай Шеньхуа” есть футболисты, которые были бы в этой пятерке. Так что уровень плюс-минус одинаковый», — сказал Слуцкий.