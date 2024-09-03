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Летом футбольные клубы совершили рекордное количество трансферов

При этом общая сумма сделок в мужском футболе составила 6,4 миллиардов долларов — второй по величине показатель в истории.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Согласно отчету ФИФА, опубликованному на официальном сайте организации, текущее трансферное окно стало рекордным по количеству международных переходов игроков. Было зарегистрировано более 10,9 тысяч международных трансферов.

В мужском футболе на трансферы было потрачено в общей сложности более 6,4 млрд долларов, что является второй по величине суммой за всю историю (в прошлом сезоне было 7,43 млрд долларов).

Больше всего на трансферы потратили английские клубы — 1,69 млрд долларов. Наибольшее количество трансферов на вход также было совершено клубами из Англии (523 футболиста), далее следуют клубы из Бразилии (469) и Португалии (444). По продажам тоже лидирует Англия (1,25 млрд долларов). Далее следуют Франция (756 млн долларов) и Испания (556 млн долларов).

Российские клубы потратили 76,2 млн долларов на покупку футболистов (при этом трансферное окно еще открыто). Они подписали 116 игроков, продали — 110. На продажах российские команды заработали 30,3 млн долларов.