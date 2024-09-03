Летом футбольные клубы совершили рекордное количество трансферов

Согласно отчету ФИФА, опубликованному на официальном сайте организации, текущее трансферное окно стало рекордным по количеству международных переходов игроков. Было зарегистрировано более 10,9 тысяч международных трансферов.
В мужском футболе на трансферы было потрачено в общей сложности более 6,4 млрд долларов, что является второй по величине суммой за всю историю (в прошлом сезоне было 7,43 млрд долларов).
Больше всего на трансферы потратили английские клубы — 1,69 млрд долларов. Наибольшее количество трансферов на вход также было совершено клубами из Англии (523 футболиста), далее следуют клубы из Бразилии (469) и Португалии (444). По продажам тоже лидирует Англия (1,25 млрд долларов). Далее следуют Франция (756 млн долларов) и Испания (556 млн долларов).
Российские клубы потратили 76,2 млн долларов на покупку футболистов (при этом трансферное окно еще открыто). Они подписали 116 игроков, продали — 110. На продажах российские команды заработали 30,3 млн долларов.