1,8 млн детей — в проекте РФС «Футбол в школе» в новом учебном году

С этого учебного года РФС начинает пилотный проект по развитию футбола в дошкольных учреждениях — дети смогут познакомиться с футболом с самых малых лет. Так мы отвечаем на запрос родителей, которые хотят, чтобы и в детских садах были интересные занятия физкультурой, больше активности для малышей. Одновременно вовлекаем в футбольную семью все больше людей, рассчитывая, что полюбив наш вид спорта в детстве, они пронесут это увлечение через всю жизнь.