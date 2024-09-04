1,8 млн детей — в проекте РФС «Футбол в школе» в новом учебном году

«Футбол в школе» реализуется совместно с Министерством просвещения Российской Федерации при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.
Проект «Футбол в школе» помогает приобщить детей к активному образу жизни через занятия самым популярным спортом — футболом. Он состоит из пяти основных элементов: футбольных уроков физкультуры, дополнительных секций по футболу, обучения и поддержки учителей, проведения фестиваля «Футбол в школе» и всероссийских соревнований для школьных команд — Школьной футбольной лиги «Кожаный мяч».
Дополнительно развивается направление работы с девочками под брендом «Мы в игре. Школа», также ведётся работа по поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках подпроекта «Футбол — в коррекционные школы».
Каждой школе-участнице РФС предоставляет постоянную методическую поддержку и комплекты инвентаря, в которые, помимо мячей, манишек, конусов, входят и специальные маленькие футбольные ворота, изготовленные в России. Эти комплекты формируются в зависимости от количества обучающихся.
На текущий момент участникам проекта направлено 211 тысяч мячей, 159 тысяч манишек, 12,4 тысяч ворот, а также другой инвентарь. Всего школы безвозмездно получили 492 574 единицы инвентаря для проведения футбольных уроков физкультуры.
Особенность нового учебного года — старт с 1 сентября пилотной стадии программы развития дошкольного футбола в 50 детских садах из семи регионов. Это позволит выстроить систему футбольного образования для детей всех возрастов. Они будут тренироваться по единой методике РФС под руководством инструкторов и воспитателей, для которых совместно с Академией РФС был разработан специализированный образовательный курс. Каждый детский сад получил от РФС по 10 мячей, комплекту мягких специализированных ворот и другой инвентарь для занятий футболом.
Александр Дюков, президент РФС:
— «Футбол в школе» — ключевая инициатива РФС по развитию массового футбола. Он помогает заинтересовать футболом детей с 1 по 11 класс. В прошлом учебном году благодаря проекту 1,5 млн школьников регулярно занимались футболом на уроках физкультуры, 165 тысяч детей из них совершенствовали свои навыки в школьных секциях. В новом учебном году мы планируем охватить свыше 1,8 млн детей.
С этого учебного года РФС начинает пилотный проект по развитию футбола в дошкольных учреждениях — дети смогут познакомиться с футболом с самых малых лет. Так мы отвечаем на запрос родителей, которые хотят, чтобы и в детских садах были интересные занятия физкультурой, больше активности для малышей. Одновременно вовлекаем в футбольную семью все больше людей, рассчитывая, что полюбив наш вид спорта в детстве, они пронесут это увлечение через всю жизнь.
Важная часть проекта — соревнования. В прошлом году в «Лужниках» прошли первые всероссийские соревнования Школьной футбольной лиги. С 2024 года Школьная футбольная лига стала частью всероссийских соревнований «Кожаный мяч», в ней играют команды общеобразовательных организаций и школьных спортивных клубов.
Всероссийский этап Школьной футбольной лиги «Кожаный мяч» этого года пройдёт в сентябре в двух возрастных группах до 13 лет и до 15 лет, которые сыграют в форматах 6×6 и 7×7. В турнире выступят 96 команд мальчиков и 64 команды девочек из 58 регионов России. Всего команды проведут 496 матчей.
Пилотный сезон проекта «Футбол в школе» стартовал в 2021/22 учебном году. Тогда в нём приняли участие 150 школ из 8 регионов, более 30 тысяч детей были вовлечены в регулярные занятия футболом на базе школы. В 2023/24 учебном году в проекте участвовали 4150 школ из 83 регионов, 1,5 млн школьников, из которых 709 тысяч детей — девочки.
Деятельность РФС в рамках проекта «Футбол в школе» соответствует целям федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Более подробная информация о проекте доступна на сайте «Футбола в школе».