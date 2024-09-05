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Экс-игрок «Локомотива» перешел в аренду в «Бешикташ»

Португальский полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу перешел в «Бешикташ» на правах аренды, сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

Соглашение с 31-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2024/25 с правом выкупа.

Жоау Мариу выступал за «Бенфику» с 2021 года. Он провел за клуб 149 матчей во всех турнирах, в которых забил 36 голов и сделал 26 результативных передач.

В сезоне-2018/19 Мариу арендовал московский «Локомотив». За «железнодорожников» он провел 22 матча, в которых забил один мяч и сделал семь голевых передач.

Ранее за карьеру Мариу выступал за лиссабонский «Спортинг», воспитанником которого является, миланский «Интер» и английский «Вест Хэм».

Мариу дважды стал чемпионом Португалии в составе «Спортинга» в сезоне-2020/21 и когда выступал за «Бенфику» в сезоне-2022/23.

В составе сборной Португалии полузащитник стал победителем Евро-2016, а также выиграл Лигу наций в 2019 году.