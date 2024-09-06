Турецкие клубы отказались от Джикии из-за требований по зарплате

Стала известна причина, почему 30-летний бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия на данный момент остается без клуба.
«Турецкие клубы отказались от идеи подписания Георгия из-за его завышенных требований по зарплате. Защитника предложили клубам из ОАЭ, среди которых “Аль-Вахда”, “Аль-Айн”, “Шарджа”, “Шабаб Аль-Ахли” и другие. Джикия хочет получать зарплату в районе 800 тысяч евро плюс бонусы. На данный момент клубы ОАЭ не вступали в переговоры с футболистом. Также за ситуацией следят в махачкалинском “Динамо” — в клубе готовы ждать Джикию до конца трансферного окна, которое закрывается 12 сентября», — цитирует Sport24 слова источника, знакомого с ситуацией.
Контракт защитниками с красно-белыми истек в июне 2024 года. Джикия перешел в «Спартак» зимой 2017 года из «Амкара» за 2,35 млн евро. За семь с половиной лет он провел за клуб 215 матчей, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач. Вместе с красно-белыми он становился чемпионом России, завоевывал серебряные и дважды — бронзовые медали. Также Джикия выигрывал в «Спартаке» Кубок и Суперкубок России.
На счету Георгия Джикия 44 матча и 2 забитых мяча за сборную Россию.