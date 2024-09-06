Турецкие клубы отказались от Джикии из-за требований по зарплате

Контракт защитниками с красно-белыми истек в июне 2024 года. Джикия перешел в «Спартак» зимой 2017 года из «Амкара» за 2,35 млн евро. За семь с половиной лет он провел за клуб 215 матчей, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач. Вместе с красно-белыми он становился чемпионом России, завоевывал серебряные и дважды — бронзовые медали. Также Джикия выигрывал в «Спартаке» Кубок и Суперкубок России.