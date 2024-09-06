В «Фейеноорде» опровергли интерес к Антону Миранчуку

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что в клубе из Нидерландов проявляют интерес к Антону Миранчуку. Также по информации «СЭ», российским полузащитником интересовался «Аякс».
«Нет, мы не интересуемся Миранчуком, — приводит слова те Клузе “Матч ТВ”.
Этим летом у Антона Миранчука истек контракт с «Локомотивом» и он стал свободным агентом.
Антон Миранчук является воспитанником «Локомотива», за основную команду которого выступал с 2017 года. На счету 28-летнего полузащитника 217 матчей за «железнодорожников», в которых он забил 51 мяч и сделал 34 результативные передачи. Вместе с «Локомотивом» Миранчук стал чемпионом России, три раза выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок страны.