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В «Фейеноорде» опровергли интерес к Антону Миранчуку

Генеральный директор «Фейеноорда» Деннис те Клузе прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику Антону Миранчуку.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что в клубе из Нидерландов проявляют интерес к Антону Миранчуку. Также по информации «СЭ», российским полузащитником интересовался «Аякс».

«Нет, мы не интересуемся Миранчуком, — приводит слова те Клузе “Матч ТВ”.

Этим летом у Антона Миранчука истек контракт с «Локомотивом» и он стал свободным агентом.

Антон Миранчук является воспитанником «Локомотива», за основную команду которого выступал с 2017 года. На счету 28-летнего полузащитника 217 матчей за «железнодорожников», в которых он забил 51 мяч и сделал 34 результативные передачи. Вместе с «Локомотивом» Миранчук стал чемпионом России, три раза выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок страны.