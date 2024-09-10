Чемпион Чили по футболу сыграл два матча с перерывом в полчаса

Изначально матч чемпионата «Уачипато» должен был сыграть 1 сентября, однако в этот день клуб провел перенесенный кубковый матч против «Пресиденте Ибаньес» (12:0), который был отложен в июне из-за плохих погодных условий. Резервных дат в календаре не было, из-за чего клубу не оставалось другого выбора, как сыграть две игры в один день.