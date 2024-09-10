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Чемпион Чили по футболу сыграл два матча с перерывом в полчаса

Чилийский «Уачипато» провел два официальных матча в один день — сначала в чемпионате Чили, а затем в национальном кубке.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

В 12:00 по местному времени «Уачипато» вышел на матч против «О’Хиггинс». Счет в матче был открыт уже на первой минуте благодаря голу Брайана Палмезано. В оставшееся время гости владели игровым преимуществом, но счет так и остался неизменным. Благодаря этой победе «Уачипато» смог покинуть зону вылета чемпионата Чили.

В 14:30 футболистам «Уачипато» предстояло сыграть с клубом из четвертого по силе чилийского дивизиона «Империал Унидо». На эту встречу клуб выставил запасных игроков и игроков молодежного состава. Матч закончился со счетом 0:0, однако за счет выездной победы в первом матче «Уачипато» вышел в ⅛ Кубка Чили.

Изначально матч чемпионата «Уачипато» должен был сыграть 1 сентября, однако в этот день клуб провел перенесенный кубковый матч против «Пресиденте Ибаньес» (12:0), который был отложен в июне из-за плохих погодных условий. Резервных дат в календаре не было, из-за чего клубу не оставалось другого выбора, как сыграть две игры в один день.

«Уачипато» является действующим чемпионом Чили. В этом сезоне клуб из города Талькауано идет на 12-м месте в чилийской Примере.