Кержаков — об уходе из «Кайрата»: Есть недопустимые вещи

3 сентября главный тренер «Кайрата» Александр Кержаков подал в отставку со своего поста.
СМИ сообщали о том, что Кержаков принял такое решение в результате конфликта с президентом клуба Кайратом Боранбаевым. По данным источников, что после поражения от «Астаны» (0:1) Боранбаев ворвался в раздевалку и при игроках стал нецензурно оскорблять Кержакова.
«По этому поводу я уже сказал все, что считал нужным. Для меня есть недопустимые вещи. Понимаю, что нужно более детальное объяснение. Но есть вещи, которые должны оставаться внутри», — заявил Кержаков.
Кержаков возглавил «Кайрат» в конце мая этого года. Под руководством 41-летнего специалиста алматинцы провели 12 матчей, в которых одержали шесть побед при трех ничьих и трех поражениях. В июле Кержаков был признан лучшим тренером чемпионата Казахстана.
До «Кайрата» Кержаков возглавлял сербский «Спартак», кипрскую «Кармиотиссу», «Томь», «Нижний Новгород» и юношескую сборную России.