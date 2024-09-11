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Экс-футболист «Спартака» заявил о желании возобновить карьеру

Последним клубом 37-летнего Веллитона в 2022 году был бразильский «Гремио Новуризонтино».

Источник: РИА "Новости"

Лучший бомбардир чемпионатов России 2009 и 2010 годов Веллитон заявл, что после паузы хочет вернуться на поле.

«Завершил карьеру из-за давления со стороны болельщиков. Чувствовал себя ужасно, поэтому решил закончить, точнее, сделать паузу. Сейчас-то я хочу вернуться. Есть силы и желание еще поиграть», — цитирует Веллитона «Спорт-Экспресс».

«Если б “Спартак” предложил вернуться, я бы моментально сказал: “Да!” У меня хорошая физическая форма, я постоянно тренируюсь, все еще молодой! А с Виллианом Жозе мы пересекались в “Гремио”, — добавил бразилец.

В «Спартаке» Веллитон играл с 2007 по 2014 год. Бразилец был лучшим бомбардиром чемпионатов России 2009 и 2010 годов, он трижды становился серебряным призером чемпионата страны (2007, 2009, 2012). В общей сложности Веллитон сыграл за «Спартак» 133 матча, забил 61 гол и сделал 19 голевых передач.

Также Веллитон играл за бразильские «Гояс», «Итуано» и «Гремио», турецкие «Мерсин Идманюрду» и «Кайсериспор», испанскую «Сельту», «Шарджу» и «Аль-Васл» из ОАЭ.