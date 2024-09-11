Экс-футболист «Спартака» заявил о желании возобновить карьеру

Лучший бомбардир чемпионатов России 2009 и 2010 годов Веллитон заявл, что после паузы хочет вернуться на поле.
«Завершил карьеру из-за давления со стороны болельщиков. Чувствовал себя ужасно, поэтому решил закончить, точнее, сделать паузу. Сейчас-то я хочу вернуться. Есть силы и желание еще поиграть», — цитирует Веллитона «Спорт-Экспресс».
«Если б “Спартак” предложил вернуться, я бы моментально сказал: “Да!” У меня хорошая физическая форма, я постоянно тренируюсь, все еще молодой! А с Виллианом Жозе мы пересекались в “Гремио”, — добавил бразилец.
В «Спартаке» Веллитон играл с 2007 по 2014 год. Бразилец был лучшим бомбардиром чемпионатов России 2009 и 2010 годов, он трижды становился серебряным призером чемпионата страны (2007, 2009, 2012). В общей сложности Веллитон сыграл за «Спартак» 133 матча, забил 61 гол и сделал 19 голевых передач.
Также Веллитон играл за бразильские «Гояс», «Итуано» и «Гремио», турецкие «Мерсин Идманюрду» и «Кайсериспор», испанскую «Сельту», «Шарджу» и «Аль-Васл» из ОАЭ.