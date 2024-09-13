Жена Валерия Карпина вспомнила самый романтичный поступок мужа



— Он втайне от меня нашел контакты этого художника, позвонил его ассистенту и по-испански договорился, чтобы для меня сделали репродукцию этой картины. А потом подарил на день рождения. Я была в восторге. Теперь у нас дома есть мой портрет, на котором изображена не я (смеется), — приводит слова Дарьи Карпиной Sport24.