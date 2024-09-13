Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жена Валерия Карпина вспомнила самый романтичный поступок мужа

Супруга главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина Дарья рассказала о самом романтичном поступке мужа.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Валерий и Дарья в браке с 2017 года, у пары двое совместных детей дочери Дарья, которая родилась в 2018 году и Александра, она появилась на свет в апреле 2020 года. Также у Дарьи есть дочь от первого брака. Супруги являются уроженцами эстонского города Нарва.

— Самый романтичный поступок Карпина?

— Был подарок, который очень впечатлил меня.

— Какой?

— Мы только начали встречаться, и я между делом показала Валере фотографию одной картины. Ее нарисовал русский художник, живущий в Испании. Мне самой скинули ее знакомые, потому что подумали, что на ней изображена я. Там действительно поразительное сходство.

— Любопытно.

— Валера спросил: «Кто это тебя так написал?» Объяснила, что это не я.

— И?


— Он втайне от меня нашел контакты этого художника, позвонил его ассистенту и по-испански договорился, чтобы для меня сделали репродукцию этой картины. А потом подарил на день рождения. Я была в восторге. Теперь у нас дома есть мой портрет, на котором изображена не я (смеется), — приводит слова Дарьи Карпиной Sport24.