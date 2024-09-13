Жена Валерия Карпина вспомнила самый романтичный поступок мужа

Валерий и Дарья в браке с 2017 года, у пары двое совместных детей дочери Дарья, которая родилась в 2018 году и Александра, она появилась на свет в апреле 2020 года. Также у Дарьи есть дочь от первого брака. Супруги являются уроженцами эстонского города Нарва.
— Самый романтичный поступок Карпина?
— Был подарок, который очень впечатлил меня.
— Какой?
— Мы только начали встречаться, и я между делом показала Валере фотографию одной картины. Ее нарисовал русский художник, живущий в Испании. Мне самой скинули ее знакомые, потому что подумали, что на ней изображена я. Там действительно поразительное сходство.
— Любопытно.
— Валера спросил: «Кто это тебя так написал?» Объяснила, что это не я.
— И?
— Он втайне от меня нашел контакты этого художника, позвонил его ассистенту и по-испански договорился, чтобы для меня сделали репродукцию этой картины. А потом подарил на день рождения. Я была в восторге. Теперь у нас дома есть мой портрет, на котором изображена не я (смеется), — приводит слова Дарьи Карпиной Sport24.