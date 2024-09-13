Финалы Школьной футбольной лиги «Кожаный мяч» проходят в «Лужниках»

Уверен, что традиции и престиж «Кожаного мяча» придадут участникам дополнительный стимул, чтобы проявить все свои способности и навыки. Они формируются в том числе и на футбольных уроках физкультуры, которые проходят в рамках проекта РФС «Футбол в школе». Этот проект очень важен для Российского футбольного союза. Мы реализуем его совместно с нашими партнёрами из Министерства просвещения, Министерства спорта — хотел бы отдельно их поблагодарить за поддержку. В прошлом учебном году в проекте «Футбол в школе» приняли участие 1,5 млн детей. В этом году их будет два миллиона. Благодаря проекту в их жизни станет ещё больше футбола — это замечательно!