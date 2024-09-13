Финалы Школьной футбольной лиги «Кожаный мяч» проходят в «Лужниках»

Во время церемонии открытия Школьной футбольной лиги «Кожаный мяч» ребята прошли парадом спортсменов с флагами своих регионов. Право принять участие в финальном турнире получили команды-победители отборочных соревнований. На муниципальном этапе в отборах приняли участие более 220 тысяч школьников, на региональном — более 25 тысяч.
Финалы ШФЛ открыл матч между блогерами и участниками соревнований. Команды усилили маскоты Ника и Футбик, а также легенда российского футбола Дмитрий Аленичев и руководитель методической группы «Футбол в школе» Дмитрий Баранник. За блогеров выступили Маша Лил Пи, Мария Янковская, Варя Джем, Алиса Закон, Артур Кэш, Тимофейка, Ева Мэш. Победу одержала команда турнира — 3:1.
Участников приветствовали президент Российского футбольного союза Александр Дюков, председатель комитета женского футбола РФС Полина Юмашева, победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА, четырёхкратный чемпион России Дмитрий Аленичев, руководитель департамента развития массового футбола РФС Ольга Мащикова и советник первого заместителя министра просвещения РФ Александр Минаев.
Александр Дюков, президент Российского футбольного союза:
— Сегодня стартует финальный этап Школьной футбольной лиги «Кожаный мяч». Это праздник, который собрал более двух тысяч участников со всей страны: от Сахалина до Калининграда. Второй год подряд мы проводим его на центральной спортивной площадке нашей страны — в «Лужниках».
В этом году соревнования проходят под эгидой «Кожаного мяча». Это старейший не только футбольный, но и спортивный детский турнир, который отмечает своё шестидесятилетие. Основателем этого турнира был Лев Иванович Яшин, наш легендарный вратарь. Большое количество известных футболистов, как советских, так и российских, прошли школу «Кожаного мяча».
Уверен, что традиции и престиж «Кожаного мяча» придадут участникам дополнительный стимул, чтобы проявить все свои способности и навыки. Они формируются в том числе и на футбольных уроках физкультуры, которые проходят в рамках проекта РФС «Футбол в школе». Этот проект очень важен для Российского футбольного союза. Мы реализуем его совместно с нашими партнёрами из Министерства просвещения, Министерства спорта — хотел бы отдельно их поблагодарить за поддержку. В прошлом учебном году в проекте «Футбол в школе» приняли участие 1,5 млн детей. В этом году их будет два миллиона. Благодаря проекту в их жизни станет ещё больше футбола — это замечательно!
Искренне, по-хорошему, завидую сегодняшним участникам турнира. В моем детстве, для меня и моих сверстников сыграть в финале «Кожаного мяча» было мечтой. У меня — не сложилось, у тех кто собрался здесь сегодня — получилось! И ребята прошли непростой путь к этим решающим матчам — через региональные, муниципальные этапы. Всего в турнире сыграли 200 тысяч школьников. Тем, кто сегодня здесь, осталось сделать решающий шаг, чтобы доказать, что именно их команда — самая сильная в России! Желаю им удачи, а также получить яркие эмоции от матчей и пребывания здесь, в Москве.
В финалах сыграют 96 команд мальчиков и 64 команды девочек в двух возрастах. Матчи пройдут в формате 7×7 и 6×6. Помимо футбола ребят ждут экскурсии, встречи с профессиональными игроками и посещение матчей Мир РПЛ.
Школьная футбольная лига — один из пяти элементов проекта Российского футбольного союза «Футбол в школе». Он дополняет занятия футболом на уроках физкультуры и другие активности в рамках проекта регулярной соревновательной практикой со сверстниками. Первые всероссийские соревнования Школьной футбольной лиги РФС прошли в сентябре 2023 года в «Лужниках». В них приняли участие 1,2 тысячи школьников из 65 регионов России.
Весной 2024 года Российский футбольный союз и Минспорт России достигли договорённости об объединении Школьной футбольной лиги РФС и всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» под единым брендом. Первые матчи объединённых соревнований «Кожаный мяч» стартовали весной 2024 года.
Проведение соревнований Школьной футбольной лиги позволяет командам общеобразовательных школ сфокусироваться на участии в одном турнире, получать регулярную соревновательную практику и играть с равными по классу соперниками.