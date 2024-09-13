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«Шанхай» Слуцкого обыграл «Чжэцзян», отыгравшись с 0:2

«Шанхай Шеньхуа» добился волевой победы над «Чжэцзяном» в выездном матче 25-го тура чемпионата Китая.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Wang Yimai/CFIDC/VCG via Getty Images

После 34-й минуты команда Леонида Слуцкого уступала со счетом 0:2, но уже к перерыву гости сумели сравнять счет благодаря голам У Си (39') и Андре Луиса (44'). После перерыва «Шеньхуа» благодаря голам Хайцзянь Вань (47') и Фернандиньо (64') завладел комфортным преимуществом в два мяча.

Хозяева практически сразу сумели отыграть один мяч. На девятой добавленной минуте защитник «Чжэцзяня» Лукас Пассиньоло забил четвертый мяч, однако после видеопросмотра он был отменен из-за фола в атаке.

«Шанхай Шэньхуа» одержал юбилейную 20-ю победу в нынешнем розыгрыше китайской Суперлиги. Команда Леонида Слуцкого идет на второй строчке, отставая от «Шанхай Порт» на два очка. До окончания чемпионата в Китае осталось пять туров.

В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» на своем поле сыграет с «Тяньцзинь Тайгер». Встреча пройдет 21 сентября.