«Шанхай» Слуцкого обыграл «Чжэцзян», отыгравшись с 0:2

После 34-й минуты команда Леонида Слуцкого уступала со счетом 0:2, но уже к перерыву гости сумели сравнять счет благодаря голам У Си (39') и Андре Луиса (44'). После перерыва «Шеньхуа» благодаря голам Хайцзянь Вань (47') и Фернандиньо (64') завладел комфортным преимуществом в два мяча.