«Шанхай» Слуцкого обыграл «Чжэцзян», отыгравшись с 0:2

После 34-й минуты команда Леонида Слуцкого уступала со счетом 0:2, но уже к перерыву гости сумели сравнять счет благодаря голам У Си (39') и Андре Луиса (44'). После перерыва «Шеньхуа» благодаря голам Хайцзянь Вань (47') и Фернандиньо (64') завладел комфортным преимуществом в два мяча.
Хозяева практически сразу сумели отыграть один мяч. На девятой добавленной минуте защитник «Чжэцзяня» Лукас Пассиньоло забил четвертый мяч, однако после видеопросмотра он был отменен из-за фола в атаке.
«Шанхай Шэньхуа» одержал юбилейную 20-ю победу в нынешнем розыгрыше китайской Суперлиги. Команда Леонида Слуцкого идет на второй строчке, отставая от «Шанхай Порт» на два очка. До окончания чемпионата в Китае осталось пять туров.
В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» на своем поле сыграет с «Тяньцзинь Тайгер». Встреча пройдет 21 сентября.