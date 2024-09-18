Греческий АЕК подтвердил переход экс-форварда «МЮ» Марсьяля

В течение карьеры Марсьяль также играл за «Монако», «Севилью» и «Лион». В его активе 2 гола в 30 матчах за сборную Франции. В прошлом сезоне Марсьяль провел 13 игр в Английской Премьер-лиге и забил 1 гол.