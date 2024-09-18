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Греческий АЕК подтвердил переход экс-форварда «МЮ» Марсьяля

28-летний француз Антони Марсьяль покинул «Манчестер Юнайтед» в мае нынешнего года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Греческий АЕК анонсировал переход французского нападающего Антони Марсьяля.

«Волшебник прибывает! Встречаем в аэропорту!» — написано в заявлении клуба в социальных сетях.

Марсьяль пребывал в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед» этим летом. Он являлся игроком «красных дьяволов» с 2015 года. Форвард провел за команду 317 матчей и забил 90 голов.

В течение карьеры Марсьяль также играл за «Монако», «Севилью» и «Лион». В его активе 2 гола в 30 матчах за сборную Франции. В прошлом сезоне Марсьяль провел 13 игр в Английской Премьер-лиге и забил 1 гол.

АЕК
Манчестер Юнайтед