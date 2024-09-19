Миранчук подарил футболку своему любимому американскому рэперу

На 84-й минуте Миранчук отметился дебютным голом за американскую команду, поразив ворота «Интер Майами» дальним обводящим ударом из-за пределов штрафной.
После матча пресс-служба «Атланты» опубликовала фотографию известного американского рэпера Offset — бывшего члена культовой хип-хоп группы из Атланты Migos, которая распалась в 2022 году. Offset держал в руках игровую футболку Миранчука. Пресс-служба «Атланты» отметила, что рэпер получил футболку лично из рук россиянина.
«Offset знает, что происходит», — подписала снимок пресс‑служба лиги.
На первой пресс-конференции в качестве игрока «Атланты» Миранчук рассказал, что является большим поклонником американского хип-хопа, а Offset является одним из его любимых исполнителей.
Миранчук официально стал игроком «Атланты Юнайтед» 30 июля. Американский клуб заплатил «Ататланте» за россиянина рекордные 15 млн евро. Ранее ни один клуб МЛС не покупал футболистов за такие деньги.