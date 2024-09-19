Миранчук подарил футболку своему любимому американскому рэперу

После матча пресс-служба «Атланты» опубликовала фотографию известного американского рэпера Offset — бывшего члена культовой хип-хоп группы из Атланты Migos, которая распалась в 2022 году. Offset держал в руках игровую футболку Миранчука. Пресс-служба «Атланты» отметила, что рэпер получил футболку лично из рук россиянина.