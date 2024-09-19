«Атланта» решила проблему с флагом напротив фамилии Миранчука

Перед матчем регулярного чемпионата МЛС против «Интер Майами» (2:2) в социальных сетях клуба был опубликован состав без флагов, которые указывали на гражданство игроков. На двух предыдущих играх, в которых Миранчук выходил в стартовом составе, флаги были изображены рядом с портретами всех игроков, кроме россиянина.
Этот факт вызвал негативную реакцию со стороны Российского футбольного союза. В пресс-службе «Атланты» пообещали «исправить ситуацию».
При этом обозначение флагов в стартовом составе команды не является обязательным в МЛС. Каждый клуб имеет для таких целей индивидуальный графический шаблон.
В матче против «Интер Майами» Миранчук забил свой первый гол за американскую команду, поразив ворота соперника на 84-й минуте дальним обводящим ударом из-за пределов штрафной.
Миранчук официально стал игроком «Атланты Юнайтед» 30 июля. Американский клуб заплатил «Аталанте» за россиянина рекордные 15 млн евро. Ранее ни один клуб МЛС не покупал футболистов за такие деньги.