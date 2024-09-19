«Атланта» решила проблему с флагом напротив фамилии Миранчука

Перед матчем регулярного чемпионата МЛС против «Интер Майами» (2:2) в социальных сетях клуба был опубликован состав без флагов, которые указывали на гражданство игроков. На двух предыдущих играх, в которых Миранчук выходил в стартовом составе, флаги были изображены рядом с портретами всех игроков, кроме россиянина.