Экс-игрок «Барселоны»: будущее футбола — в Саудовской Аравии

Зимой 2024 года 36-летний хорват перешел в саудовский «Аль-Шабаб», за который провел восемь матчей. Летом он вернулся на родину и стал игроком «Сплита».
«Это было здорово, я был там доволен. Я убежден, что будущее футбола там. Местный чемпионат пока не на уровне премьер-лиги, Бундеслиги или Ла Лиги, но первые шаги в этом направлении уже сделаны», — сказал Ракитич.
С 2014 по 2020 год Ракитич выступал за «Барселону», за которую провел более 300 матчей. С каталонцами он четыре раза становился чемпионом Испании, четыре раза выигрывал Кубок Короля и один раз побеждал в Лиге чемпионов.