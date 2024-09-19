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Экс-игрок «Барселоны»: будущее футбола — в Саудовской Аравии

Бывший полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился мнением о будущем чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Об этом сообщает Kicker.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

Зимой 2024 года 36-летний хорват перешел в саудовский «Аль-Шабаб», за который провел восемь матчей. Летом он вернулся на родину и стал игроком «Сплита».

«Это было здорово, я был там доволен. Я убежден, что будущее футбола там. Местный чемпионат пока не на уровне премьер-лиги, Бундеслиги или Ла Лиги, но первые шаги в этом направлении уже сделаны», — сказал Ракитич.

С 2014 по 2020 год Ракитич выступал за «Барселону», за которую провел более 300 матчей. С каталонцами он четыре раза становился чемпионом Испании, четыре раза выигрывал Кубок Короля и один раз побеждал в Лиге чемпионов.

Барселона