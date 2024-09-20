Платини хочет сократить количество игроков на поле в футбольных матчах

«Может быть, нам следует убрать одного человека и играть с 10 футболистами на поле. В 1900 году сформировались команды из 11 человек, но в то время они бегали меньше, чем сегодня. Они были менее сильны, они были медленнее. Поэтому, возможно, было бы неплохо ограничить количество игроков, это освободило бы пространство на поле», — сказал Платини.
Также экс-полузащитник сборной Франции отметил, что в последние десятилетия футбол серьезно изменился.
«Люди моего поколения больше не смотрят футбол, потому что они не видят себя в этой игре. Сегодня делают больше передач вперед, чем назад, играют с владением мяча, много пасуют. Я не критикую. Но люди моего поколения, которые привыкли к атакующему футболу, не видят в этом ничего знакомого», — добавил Платини.
Платини завершил игровую карьеру в 1987 году. В составе «Ювентуса» он трижды становился обладателем «Золотого мяча». С 2007 по 2015 год Платини занимал должность президента УЕФА.