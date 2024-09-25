Экс-вратаря сборной Германии лишили водительских прав после Октоберфеста

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild, Йенс Леманн был задержан после посещения Октоберфеста. По данным источника, Леманн употреблял пиво из больших кружек во время фестиваля. Также он танцевал на скамейках в ходе Шутценфеста — соревнования по стрельбе.
«Господин Леманн был подвергнут полицейской проверке 23 сентября 2024 года около 1:30 ночи в связи с его необычным поведением за рулем автомобиля. Полицейские, как утверждается, заметили явный запах алкоголя и небезопасную манеру вождения. Освидетельствование при помощи алкотестера не дало “пригодных” результатов, после чего был назначен анализ крови, а водительское удостоверение было изъято. Наше расследование еще не завершено. Подозрения в вождении в нетрезвом виде сохраняются», — приводит Daily Mail слова старшего прокурора Анне Лайдинг.
Это не первое дело против Леманна: в прошлом году он был оштрафован за порчу имущества соседа бензопилой, а ранее привлекался за нарушения правил парковки в Мюнхене.
21 сентября в Мюнхене стартовал знаменитый фестиваль Октоберфест. Праздник до 6 октября и соберет около 6 миллионов человек.
Во время футбольной карьеры Леманн выступал за немецкие «Шальке», дортмундскую «Боруссию» и «Штутгарт», итальянский «Милан» и лондонский «Арсенал». Голкипер провел 61 матч за сборную Германии. Леманн был основным вратарем национальной команды на домашнем чемпионате мира 2006 года, на котором немцы завоевали бронзовые медали, а также на Евро-2008, где сборная Германии в финале уступила испанцам.