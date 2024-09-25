Экс-вратаря сборной Германии лишили водительских прав после Октоберфеста

«Господин Леманн был подвергнут полицейской проверке 23 сентября 2024 года около 1:30 ночи в связи с его необычным поведением за рулем автомобиля. Полицейские, как утверждается, заметили явный запах алкоголя и небезопасную манеру вождения. Освидетельствование при помощи алкотестера не дало “пригодных” результатов, после чего был назначен анализ крови, а водительское удостоверение было изъято. Наше расследование еще не завершено. Подозрения в вождении в нетрезвом виде сохраняются», — приводит Daily Mail слова старшего прокурора Анне Лайдинг.