ЖФК «Енисей» представил форму, вдохновленную живописью

«Приданое от Сурикова во плоти. Мы с гордостью представим вам нашу новую лимитированную игровую форму, которая станет не просто элементом экипировки, а настоящим символом культурного наследия нашего региона», — сказано в заявлении клуба.
Комплект выполнен в традиционных цветах красноярского клуба. За основу взят узор с косынки матери великого сибирского художника Василия Сурикова, использовавшийся им в XIX веке. Презентация новой формы прошла в красноярском художественном музее его имени.
«Енисей» занимает восьмое место в турнирной таблице женской российской Суперлиги. В новом комплекте команда дебютирует в субботу, 28 сентября, в домашнем матче против московского «Локомотива».