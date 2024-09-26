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ЖФК «Енисей» представил форму, вдохновленную живописью

Женский футбольный клуб «Енисей» представил новую форму, вдохновленную наследием великого русского живописца Василия Ивановича Сурикова.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

«Приданое от Сурикова во плоти. Мы с гордостью представим вам нашу новую лимитированную игровую форму, которая станет не просто элементом экипировки, а настоящим символом культурного наследия нашего региона», — сказано в заявлении клуба.

Комплект выполнен в традиционных цветах красноярского клуба. За основу взят узор с косынки матери великого сибирского художника Василия Сурикова, использовавшийся им в XIX веке. Презентация новой формы прошла в красноярском художественном музее его имени.

«Енисей» занимает восьмое место в турнирной таблице женской российской Суперлиги. В новом комплекте команда дебютирует в субботу, 28 сентября, в домашнем матче против московского «Локомотива».