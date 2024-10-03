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Лионель Месси завоевал 46-й титул в карьере

«Интер Майами» стал победителем регулярного чемпионата МЛС, а легендарный аргентинский футболист улучшил свой рекорд по числу трофеев.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч между «Интер Майами» и «Коламбус Крю», прошедший в Коламбусе, завершился со счетом 3:2 в пользу гостей. Нападающий «цапель» Лионель Месси отметился дублем в этой встрече, еще один гол на счету Луиса Суареса. У хозяев отличились Диего Росси и Кучо (с пенальти), который на 84-й минуте не реализовал еще один пенальти. «Коламбус» играл в меньшинстве во втором тайме после удаления Руди Камашо.

«Интер Майами» набрал 68 очков и досрочно выиграл регулярный чемпионат, завоевав Supporters' Shield — титул победителя регулярного чемпионата.

Сразу после окончания матча совладелец клуба Хорхе Мас торжественно вручил трофей Месси перед всей командой в раздевалке.

«Первая цель выполнена. Очень горжусь этой командой, двигаемся вперед с желанием вместе достигать большего!» — написал Месси в одной из соцсетей, выложив фотографии с матча.

Для Месси этот трофей стал 46-м в карьере. Форвард остается самым титулованным футболистом в истории, второе место в списке занимает бразильский защитник Дани Алвес, у которого 43 титула за карьеру.