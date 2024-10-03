Лионель Месси завоевал 46-й титул в карьере

Матч между «Интер Майами» и «Коламбус Крю», прошедший в Коламбусе, завершился со счетом 3:2 в пользу гостей. Нападающий «цапель» Лионель Месси отметился дублем в этой встрече, еще один гол на счету Луиса Суареса. У хозяев отличились Диего Росси и Кучо (с пенальти), который на 84-й минуте не реализовал еще один пенальти. «Коламбус» играл в меньшинстве во втором тайме после удаления Руди Камашо.