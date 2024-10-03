Канчельскис: Госдума не заберет у меня британский паспорт

«Британский паспорт я сделал еще сто лет назад, поэтому возможный закон об отмене двойного гражданства на меня распространяться не будет. Это же юридический момент. Как только этот закон вступит в силу, так сразу нельзя будет получить второй паспорт, а те, кто делали документы до него, будут продолжать иметь все паспорта. Все же по закону», — передает слова Канчельскиса Sport24.