Канчельскис: Госдума не заберет у меня британский паспорт

«Британский паспорт я сделал еще сто лет назад, поэтому возможный закон об отмене двойного гражданства на меня распространяться не будет. Это же юридический момент. Как только этот закон вступит в силу, так сразу нельзя будет получить второй паспорт, а те, кто делали документы до него, будут продолжать иметь все паспорта. Все же по закону», — передает слова Канчельскиса Sport24.
«Эта Госдума может принять этот закон хоть завтра! Тогда никто не сможет получить второй паспорт. А то, что было до этого, их волновать не должно. Вопросов по этому поводу у меня нет. Госдума не заберет у меня британский паспорт! Я могу и третье гражданство сделать, ха-ха! Шучу», — добавил экс-полузащитник.
55-летний Андрей Канчельскис завершил карьеру футболиста в 2006 году. Он играл в Великобритании за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертон», «Саутгемптон» и «Глазго Рейнджерс». Также Канчельскис выступал за кировоградскую «Звезду», киевское «Динамо», донецкий «Шахтер», «Фиорентину», саудовский «Аль-Хиляль», российские «Сатурн» и «Крылья Советов». За сборные СССР, СНГ и России Канчельскис в общей сложности провел 59 матчей, в которых забил 7 мячей.