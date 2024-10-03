Бекхэм и его жена приобретут особняк в Майами за 80 млн долларов

В особняке, расположенном на берегу океана, насчитывается девять ванных комнат, четыре туалета, тренажерный зал, спа, домашний кинотеатр, бассейн, а также кухня и гостиная на открытом воздухе.
Супруги Бекхэм уже владеют пентхаусом площадью более 1000 квадратных метров в одном из самых высоких небоскребов Майами One Thousand Museum. Они приобрели его в 2020 году за 20 млн долларов. Их новый особняк будет расположен примерно в 15 минутах езды от пентхауса.
Дэвид Бекхэм закончил игровую карьеру в 2013 году. Он известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «Пари Сен-Жермен».
В настоящий момент Бекхэм является президентом и совладельцем футбольного клуба «Интер Майами», в котором выступает нападающий Лионель Месси. Минувшей ночью клуб досрочно выиграл регулярный чемпионат МЛС, завоевав второй трофей в своей истории.
В 1999 году Бекхэм женился на участнице поп-группы Spice Girls Виктории Адамс. Их совокупное состояние оценивается более чем в 500 млн долларов.