Бекхэм и его жена приобретут особняк в Майами за 80 млн долларов

Супруги Бекхэм уже владеют пентхаусом площадью более 1000 квадратных метров в одном из самых высоких небоскребов Майами One Thousand Museum. Они приобрели его в 2020 году за 20 млн долларов. Их новый особняк будет расположен примерно в 15 минутах езды от пентхауса.