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Бекхэм и его жена приобретут особняк в Майами за 80 млн долларов

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм и его жена Виктория покупают особняк в Майами-Бич за 80 млн долларов. Об этом сообщает The Real Deal.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

В особняке, расположенном на берегу океана, насчитывается девять ванных комнат, четыре туалета, тренажерный зал, спа, домашний кинотеатр, бассейн, а также кухня и гостиная на открытом воздухе.

Супруги Бекхэм уже владеют пентхаусом площадью более 1000 квадратных метров в одном из самых высоких небоскребов Майами One Thousand Museum. Они приобрели его в 2020 году за 20 млн долларов. Их новый особняк будет расположен примерно в 15 минутах езды от пентхауса.

Дэвид Бекхэм закончил игровую карьеру в 2013 году. Он известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «Пари Сен-Жермен».

В настоящий момент Бекхэм является президентом и совладельцем футбольного клуба «Интер Майами», в котором выступает нападающий Лионель Месси. Минувшей ночью клуб досрочно выиграл регулярный чемпионат МЛС, завоевав второй трофей в своей истории.

В 1999 году Бекхэм женился на участнице поп-группы Spice Girls Виктории Адамс. Их совокупное состояние оценивается более чем в 500 млн долларов.