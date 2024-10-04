Футболист сборной Мексики взорвал петарду на пресс-конференции

С 2018 года Альварадо регулярно вызывается в сборную Мексики, за которую он провел 48 матчей. Он дважды выигрывал с национальной командой Золотой кубок КОНКАКАФ (2019, 2023), а также становился бронзовым призером Олимпийских игр 2020 года в Токио.