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Футболист сборной Мексики взорвал петарду на пресс-конференции

Нападающий «Гвадалахары» Роберто Альварадо взорвал петарду на пресс‑конференции перед домашним матчем 11‑го тура чемпионата Мексики по футболу с «Атласом». Об этом сообщает ESPN.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Simon Barber/Getty Images

Инцидент произошел днем в четверг. 26-летний футболист поджег петарду в раздевалке и бросил ее в зал для пресс-конференций. Сообщается, что от взрыва пострадал оператор местной телекомпании.

После случившегося Альварадо вышел к прессе и принес извинения, объяснив свой поступок желанием разыграть партнеров по команде, однако журналисты демонстративно покинули помещение. В клубе пока никак не комментируют действия своего футболиста.

«Гвадалахара» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Мексики. Альварадо провел в турнире 10 матчей, в которых забил три мяча и сделал три передачи.

С 2018 года Альварадо регулярно вызывается в сборную Мексики, за которую он провел 48 матчей. Он дважды выигрывал с национальной командой Золотой кубок КОНКАКАФ (2019, 2023), а также становился бронзовым призером Олимпийских игр 2020 года в Токио.