Глушаков: Это мой последний сезон. В мае я закончу с футболом

Летом 2024 года 37-летний Денис Глушаков вернулся в «Химки», но в сентябре перестал попадать в заявку на матчи. 3 октября полузащитник перешел в медийный клуб «СКА-Ростов». При этом поддерживающий «Химки» бизнесмен Туфан Садыгов заявил, что клуб не расторгал контракт с Глушаковым и он остается игроком красно-черных.
«Почему решили перейти в “СКА-Ростов”? Меня Баста приглашал уже несколько раз, у нас дружеские отношения. Я заходил в “Химки” играющим тренером, но, к сожалению, не дали шанса в РПЛ: играл в Кубке России, обыгрывал “Оренбург”, никому на поле плюс-минус не уступал. В “Химках-2” осталось три-четыре игры в чемпионате — принял решение, что заходить в команду не стоит. Трансферное окно закрыто, идти больше некуда, кроме Медиалиги. Моя карьера на закате, в январе 38 лет, будем думать о завершении карьеры», — цитирует Глушакова «РБ Спорт».
«Если зимой будет какая-то команда, которая пригласит на сборы, такой вариант возможен. О завершении карьеры сейчас не объявляю. Я играл в пляжный футбол, во Второй лиге был, на зимних сборах с “Ростовом” обыгрывали “Спартак” и арабские команды. Худшим я на тех сборах не был. Мастерство и мышление на поле никуда не пропадает, я вам гарантирую на миллион процентов, что мои физические кондиции никуда не делись — могу бегать с молодыми и показывать одинаковый результат. Но футбол — это бизнес и шоу-бизнес. Чуть надоедает несправедливость. Я подустал от всей агентской эпопеи и шумихи вокруг Глушакова, семь лет мне вставляют палки в колеса. Это точно мой последний сезон. В мае я закончу профессиональную карьеру», — добавил футболист.
Помимо «Химок», Глушаков вступал в Российской Премьер-лиге за «Спартак», «Локомотив», «Пари НН» и «Ахмат». Вместе с красно-белыми игрок стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В составе сборной России на счету Глушакова 57 матчей, в которых он забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.