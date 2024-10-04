Глушаков: Это мой последний сезон. В мае я закончу с футболом

«Если зимой будет какая-то команда, которая пригласит на сборы, такой вариант возможен. О завершении карьеры сейчас не объявляю. Я играл в пляжный футбол, во Второй лиге был, на зимних сборах с “Ростовом” обыгрывали “Спартак” и арабские команды. Худшим я на тех сборах не был. Мастерство и мышление на поле никуда не пропадает, я вам гарантирую на миллион процентов, что мои физические кондиции никуда не делись — могу бегать с молодыми и показывать одинаковый результат. Но футбол — это бизнес и шоу-бизнес. Чуть надоедает несправедливость. Я подустал от всей агентской эпопеи и шумихи вокруг Глушакова, семь лет мне вставляют палки в колеса. Это точно мой последний сезон. В мае я закончу профессиональную карьеру», — добавил футболист.