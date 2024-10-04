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Мостовой был экстренно госпитализирован. Ему сделали операцию

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой рассказал, что перенес операцию по удалению камней в почках. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

56-летний Мостовой накануне был экстренно госпитализирован. В настоящий момент его здоровью ничего не угрожает.

«В очередной раз за последние годы двинулся камень в почках, были колики. Поэтому экстренно был доставлен, и сделали операцию по удалению. Сейчас нахожусь под наблюдением в больнице, всё отлично. Когда выпишут? Пока не знаю, выходные точно проведу в больнице. Эти камни образуются и прячутся, потом опять вылезают, и пошло-поехало. Три раза уже так было. Посещаю больницы чаще, чем другие на футбол ходят», — сказал Мостовой.

Александр Мостовой провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. На клубном уровне он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес». В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.

В августе 2023 года Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию. В ближайшее время он должен пройти стажировку в «Спартаке». Также Мостовой на этой неделе заявил о желании возглавить «Оренбург».