Суд ЕС: Правила трансферов ФИФА противоречат законам Евросоюза

В 2015 году была окончательно установлена сумма неустойки — 10,5 миллиона евро. Тогда же Диарра, пропустив целый сезон, приобрел статус свободного агента. Диарра подал иск на ФИФА и Королевский бельгийский футбольный союз с требованием возместить ему упущенную выгоду, так как клубы, заинтересованные в нем после ухода из «Локомотива», отказались от его услуг из-за правила о солидарной ответственности. Бельгийский суд, в свою очередь, обратился за разъяснением в Суд ЕС.