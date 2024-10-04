Суд ЕС: Правила трансферов ФИФА противоречат законам Евросоюза

Перед началом сезона-2014/15 «Локомотив» разорвал контракт с Лассаной Диарра после того, как футболист не явился на тренировочный сбор команды. «Локомотив» пожаловался на игрока в ФИФА, и та отказалась выдать на него трансферный сертификат. ФИФА обязала француза выплатить железнодорожникам неустойку за досрочное расторжение соглашения, причем это обязательство перекладывалось на клуб, с которым тот заключит очередной контракт. По этой причине сорвался переход Диарра в «Шарлеруа».
В 2015 году была окончательно установлена сумма неустойки — 10,5 миллиона евро. Тогда же Диарра, пропустив целый сезон, приобрел статус свободного агента. Диарра подал иск на ФИФА и Королевский бельгийский футбольный союз с требованием возместить ему упущенную выгоду, так как клубы, заинтересованные в нем после ухода из «Локомотива», отказались от его услуг из-за правила о солидарной ответственности. Бельгийский суд, в свою очередь, обратился за разъяснением в Суд ЕС.
«Указанные правила таковы, что они препятствуют свободному перемещению профессиональных футболистов, которые хотят развивать свою деятельность, переходя в новый клуб. Эти правила предполагают значительные правовые риски, непредсказуемые и потенциально очень высокие финансовые риски, а также серьезные спортивные риски у игроков и клубов, желающих их нанять, что в совокупности может помешать международным трансферам этих игроков», — цитирует Reuters заявление Суда ЕС, базирующегося в Люксембурге.
В ФИФА заявили, что организация «удовлетворена тем, что законность ключевых принципов трансферной системы была подтверждена в сегодняшнем постановлении» Суда ЕС. В ФИФА считают, что судебное определение ставит под сомнение только два абзаца двух статей регламента о статусе и трансфере игроков, которые теперь должен рассмотреть национальный суд.