ПАОК Чалова и Оздоева вернулся в лидеры чемпионата Греции

Отличились полузащитники Мохамед Камара (86-я минута) и Штефан Шваб (90+2-я минуты, с пенальти). При этом игрок «Левадиакоса» Гильермо Бальси не реализовал свою попытку с одиннадцати метров на 70-й минуте. Российские игроки ПАОКа, полузащитник Магомед Оздоев и форвард Федор Чалов, провели всю игру в запасе.