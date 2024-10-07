ПАОК Чалова и Оздоева вернулся в лидеры чемпионата Греции

Отличились полузащитники Мохамед Камара (86-я минута) и Штефан Шваб (90+2-я минуты, с пенальти). При этом игрок «Левадиакоса» Гильермо Бальси не реализовал свою попытку с одиннадцати метров на 70-й минуте. Российские игроки ПАОКа, полузащитник Магомед Оздоев и форвард Федор Чалов, провели всю игру в запасе.
Конкуренты команды из Салоников потеряли очки в 7-м туре, что позволило ПАОКу возглавить таблицу. Лидировавший до этого АЕК на выезде уступил «Панетоликосу» (0:1). А «Дерби вечных врагов» между «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом» завершилось нулевой ничьей. Российский вратарь «зеленых» Юрий Лодыгин провел матч «на ноль».
Таким образом, после 7 туров ПАОК имеет в своем активе 16 очков, а АЕК, «Олимпиакос» и «Арис» — по 14. В следующем туре ПАОК сыграет на выезде с одним из соперников за лидерство в турнирной таблице — АЕКом.
Федор Чалов принял участие в шести матчах Суперлиги сезона-2024/25, забив один гол. На счету Магомеда Оздоева один мяч в пяти проведенных встречах.