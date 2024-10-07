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В Норвегии оформили самый поздний хет-трик в истории футбола

Норвежский нападающий Брайан Лисебо Йохансен стал автором самого позднего хет-трика в истории футбола.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

В матче 24-го тура третьего дивизиона Норвегии «Фрам» дома проигрывал клубу «Мадла» со счетом 0:2, однако Йохансен сумел оформить хет-трик в компенсированное и принести победу своей команде. 27-летний нападающий забил на 92-й, 94-й, 96-й минутах встречи.

На свой рекордный хет-трик Йохансен потратил всего 255 секунд, что также делает его самым быстрым хет-триком в истории норвежского футбола.

Благодаря этому успеху Йохансен с 18-ю забитыми мячами сумел подняться на вторую строчку в списке лучших бомбардиров. «Фрам» идет на четвертом месте в турнирной таблице третьего дивизиона Норвегии и за два тура до конца чемпионата уже лишился шансов на повышение в классе.