В Норвегии оформили самый поздний хет-трик в истории футбола

Благодаря этому успеху Йохансен с 18-ю забитыми мячами сумел подняться на вторую строчку в списке лучших бомбардиров. «Фрам» идет на четвертом месте в турнирной таблице третьего дивизиона Норвегии и за два тура до конца чемпионата уже лишился шансов на повышение в классе.