Клуб из Индии исключен из турнира АФК за отказ играть в Иране

Однако азиатская конфедерация отказала в переносе — тогда «‎Мохун Баган» решил просто не лететь на матч. 1 октября Иран выпустил несколько сотен ракет по Израилю, некоторые из них были видны со стадиона во время другого матча ЛЧ, а воздушное пространство в регионе было закрыто.