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Клуб из Индии исключен из турнира АФК за отказ играть в Иране

«‎Мохун Баган» исключен из Второй Лиги чемпионов АФК — второго по значимости клубного футбольного турнира, который проводится Азиатской конфедерацией футбола.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Dipayan Bose/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

2 октября «‎Мохун Баган» ‎должен был в иранском Тебризе принять участие в матче 2-го тура группового этапа против «‎Трактора». Индийцы просили АФК перенести матч из-за опасений по поводу безопасности. В конце сентября был убит лидер «Хезболлы», и клуб из Калькутты посчитал опасной поездку в данный регион.

Однако азиатская конфедерация отказала в переносе — тогда «‎Мохун Баган» решил просто не лететь на матч. 1 октября Иран выпустил несколько сотен ракет по Израилю, некоторые из них были видны со стадиона во время другого матча ЛЧ, а воздушное пространство в регионе было закрыто.

7 октября АФК объявила, что из-за неявки индийский клуб исключен из турнира — аннулированы все их очки, голы и результаты. В 1-м туре «‎Мохун Баган» дома сыграл вничью с таджикским клубом «Равшан» из Таджикистана. Также в группе с калькуттским клубом была «Аль-Вакра» из Катара.

Вторая Лига чемпионов первый сезон проводится под таким названием. С 2004 года турнир был известен как Кубок АФК. По количеству побед в турнире лидируют «Аль-Кувейт» и «Аль-Кува» из Ирака. Оба клуба трижды выигрывали данный трофе.