Роман Березовский рассказал, в чем Сафонов превосходит Акинфеева

Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне этого года за 20 миллионов евро. Воспитанник «Краснодара» стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. Роман Березовский сравнил его с легендой отечественного футбола, голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым.
«Глупо отказываться от варианта с таким клубом, как “ПСЖ”. Ты же не знаешь, что тебя ждет. Матвей не испугался конкуренции с Доннаруммой, и это делает ему честь. Конечно, Сафонова ждет много сложностей. Все же непросто биться за место в составе с одним из лучших вратарей мира. Плюс есть языковой барьер, бытовые какие-то вещи. Сафонову нужно через все это пройти и работать, стараться, верить в себя. Возможно, что-то и получится. Если же ему не удастся закрепиться в “ПСЖ”, то найдутся клубы чуть ниже уровнем, которые заберут его с руками и ногами», — заявил Роман Березовский в интервью «Российской газете».
«Акинфеев — многоопытный вратарь, уже повидавший все в футболе. Если говорить о Сафонове, то его плюсы — антропология. Он выше ростом, у него длиннее руки и ноги, Матвей может дотянуться до мячей, до которых, возможно, не смог бы дотянуться Игорь. Еще один момент — насколько я знаю, у Сафонова не было серьезных травм, а Акинфеев “рвал” крестообразные связки. В целом же у каждого есть как свои плюсы, так и минусы. У Акинфеева мне нравится его рациональность, понимание игры. Игорь — высококлассный вратарь, всей своей карьерой доказавший, что он мастер. У Матвея в этом плане все впереди, Сафонов еще очень молод. Надеюсь, он будет и дальше прибавлять», — добавил Березовский.
Роман Березовский с 1996-го по 2015 год провел 313 матчей в чемпионатах России за «Динамо», «Зенит», «Химки» и «Торпедо». По количеству матчей в национальном первенстве экс-игрок сборной Армении находится на пятом месте, уступая лишь Игорю Акинфееву, Сергею Рыжикову, Вячеславу Малафееву и Александру Беленову.