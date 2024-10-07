Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Мостовой рассказал о состоянии после операции

56-летнего экс-футболиста «Спартака» и сборной России госпитализировали 2 октября. Позднее ему провели операцию по удалению камней в почках.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Двукратный чемпион СССР по футболу в составе московского «Спартака» Александр Мостовой останется в больнице на некоторое время после операции по удалению камней в почках.

«Более-менее нормально себя чувствую. Приняли решение пока оставить меня в больнице, потому что нужно быть под наблюдением врачей, так как не все там вышло. Пока неизвестно, на какой срок я останусь в больнице, но надеюсь, что меньше, чем до конца недели, все-таки мне тоже тяжело», — приводит ТАСС слова Мостового.

Мостовой известен выступлениями за московский «Спартак» и ряд иностранных клубов — португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». За сборную России он провел 50 матчей, в которых забил 10 мячей.