Александр Мостовой рассказал о состоянии после операции

«Более-менее нормально себя чувствую. Приняли решение пока оставить меня в больнице, потому что нужно быть под наблюдением врачей, так как не все там вышло. Пока неизвестно, на какой срок я останусь в больнице, но надеюсь, что меньше, чем до конца недели, все-таки мне тоже тяжело», — приводит ТАСС слова Мостового.